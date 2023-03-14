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Кубок России

«Спартак» должен побеждать «Урал» на своём поле — Шмаров

14 Марта 2023 • 17:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 1 ч. 21 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом».

«Однозначно должны побеждать у себя дома. Посмотрим, какую тактику выберет «Урал» на выездной матч, если будут играть как «Факел», то будет закрытая игра», — цитирует слова Шмарова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что спустя несколько минут после стартового свистка станет ясно, насколько результативной получится эта встреча.

«Спартак» примет на своем поле «Урал» сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Шмаров
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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