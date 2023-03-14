Промес признан игроком матча «Спартак» - «Урал»

Форвард «Спартака» Квинси Промес, забивший сегодня вечером в ворота «Урала» свой 102-й гол за время выступления в стане «красно-белых», признан игроком матча «Спартак» - «Урал» (1:1).

Напомним, что Промес поразил ворота екатеринбургской команды на 21-й минуте встречи, «поймав» отменный ассист от одноклубника Томаша Тавареша. К сожалению для болельщиков «Спартака», этого гола не хватило, чтобы победить в первой полуфинальной игре Кубка России. Ответная встреча пройдёт 5 апреля в Екатеринбурге.

В минувшие выходные Промес достиг отметки в 100 забитых мячей за «Спартак». Это случилось в матче РПЛ против воронежского «Факела» (3:2).

Также нидерландец прокомментировал итог сегодняшней игры.