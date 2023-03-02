​Федун оценил результаты жеребьёвки Кубка России

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах жеребьёвки Кубка России.

Напомним, что в полуфинале верхней части сетки «Спартаку» предстоит двухматчевая дуэль с «Уралом».

«Интересная пара «Спартак» - «Урал», в субботу посмотрим репетицию. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова», - сказал Федун, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В субботу, 4 марта, «Спартак» будет принимать «Урал» в рамках чемпионата России. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что Леонид Федун ушёл из управления «Спартаком» в августе.