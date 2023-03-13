​Шишкин допускает поражение «Спартака» от «Урала»

Во вторник «Спартак» проведёт домашний матч против «Урала» в рамках Кубка России. Екатеринбуржцы находятся в хорошей форме – они не проигрывали в 15 последних играх во всех турнирах.

Бывший игрок «красно-белых» Роман Шишкин отметил игру «Урала» и предостерёг «Спартак».

«Спартаку» надо избавляться от ошибок, которые становятся систематическими. Да и у «Урала» очень непростая атака, и если не забить больше, ну не пойдет вдруг игра впереди, то можно этот матч и проиграть», - сказал Шишкин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Урал» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.