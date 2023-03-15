​Уткин отреагировал на скандал с президентом «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов угрожал журналисту, который позвонил ему после кубкового матча со «Спартаком». На эту историю отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«О скандале с Григорием Ивановым, который пообещал журналисту ноги переломать. Не понимаю сути. Metaratings хотели узнать настроение Иванова после матча. Чёрт возьми! И они его узнали! А дальше пусть разбирается с Григорием профильный комитет РФС…» - написал Уткин в телеграм-канале в числе прочего.

Напомним, что кубковый матч между «Спартаком» и «Уралом» в Москве завершился вничью со счётом 1:1. В начале апреля команды проведут ответный поединок в Екатеринбурге, по итогам которого будет разыгран билет в финал верхней части сетки.

«Поймаю и сломаю ноги»: Президент «Урала» угрожал журналисту после ничьей со «Спартаком»