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​Уткин отреагировал на скандал с президентом «Урала»

15 Марта 2023 • 14:23 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Урал
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов угрожал журналисту, который позвонил ему после кубкового матча со «Спартаком». На эту историю отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«О скандале с Григорием Ивановым, который пообещал журналисту ноги переломать. Не понимаю сути. Metaratings хотели узнать настроение Иванова после матча. Чёрт возьми! И они его узнали! А дальше пусть разбирается с Григорием профильный комитет РФС…» - написал Уткин в телеграм-канале в числе прочего.

Напомним, что кубковый матч между «Спартаком» и «Уралом» в Москве завершился вничью со счётом 1:1. В начале апреля команды проведут ответный поединок в Екатеринбурге, по итогам которого будет разыгран билет в финал верхней части сетки. 

«Поймаю и сломаю ноги»: Президент «Урала» угрожал журналисту после ничьей со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Василий Уткин Григорий Иванов
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