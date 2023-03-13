Матч «Спартак» - «Урал» в Кубке России посетят 2,6 тысячи школьников

Матч полуфинала Кубка России между столичным «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» посетят 2,6 тысячи школьников. Информацию об этом даёт пресс-служба РФС (Российского футбольного союза).

Дети придут на футбол в рамках проекта «Футбол в школе». РФС таким способом планирует сделать футбол популярнее у российских школьников. Также работа по популяризации футбола ведётся в рамках создания спортивных секций и кружков для детей.

Напомним, что на матчи Кубка России не нужна персональная карта болельщика, именуемая иначе как Fan ID. Она требуется только на матчи РПЛ.

Первая игра между «Спартаком» и «Уралом» в паре пройдёт уже завтра, 14 марта на «Открытие Банк Арене» в городе Москва. Стартовый свисток прозвучит в 20:00, время московское.