Президент «Урала» верит в выход в финал Пути РПЛ Кубка России

Григорий Иванов, руководитель екатеринбургского «Урала», оценил шансы команды выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18 тура «Урал» доказал, что сможет достойно бороться со «Спартаком» за выход в финал Кубка», — заявил президент коллектива Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кубок России является таким турниром, в котором можно навязать борьбу любой команде.

Напомним, что «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в первой игре российского чемпионата после возобновления сезона. В рамках Кубка командам предстоит встретиться 14 марта и 4 апреля.