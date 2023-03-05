Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Президент «Урала» верит в выход в финал Пути РПЛ Кубка России

05 Марта 2023 • 14:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
14.03 20:00

Григорий Иванов, руководитель екатеринбургского «Урала», оценил шансы команды выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Мы сейчас показываем, что с каждой командой можем играть, отбирать у них очки. В том числе в матче 18 тура «Урал» доказал, что сможет достойно бороться со «Спартаком» за выход в финал Кубка», — заявил президент коллектива Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кубок России является таким турниром, в котором можно навязать борьбу любой команде.

Напомним, что «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в первой игре российского чемпионата после возобновления сезона. В рамках Кубка командам предстоит встретиться 14 марта и 4 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Кубок России Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Марта
14:35 · Кубок России
Президент «Урала» верит в выход в финал Пути РПЛ Кубка России
04 Марта
20:19 · Кубок России
Андрей Мостовой оценил жеребьёвку Кубка России для «Зенита»
12:53 · Кубок России
Зарема высмеяла «Зенит» после решения CAS
12:27 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о «Торпедо»: Вылет из Кубка России? У команды другие задачи
10:56 · Кубок России
Агент рассказал, как повлиял на Вендела скандал с бананом
03 Марта
22:43 · Россия. Премьер-лига
Ломаев отметил роль Рассказова в кубковых матчах с «Динамо»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил соперничество «Спартака» и «Урала» в Кубке России
18:45 · Кубок России
CAS отклонил апелляцию «Зенита» по дисквалификации троих игроков
18:21 · Кубок России
​Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
17:59 · Россия. Премьер-лига
Ребров – об «Урале»: «Хороший соперник»
17:30 · Кубок России
Наволокин: «Доказать разжигание межнациональной розни - это очень сложно»
17:18 · Кубок России
Быстров считает, что штраф за банан должен получить «тот самый болельщик»
16:46 · Кубок России
Данни назвал фаворита в кубковом противостоянии «Зенита» и «Динамо»
16:17 · Кубок России
​Александр Мостовой заявил, что не понимает нынешний формат Кубка России
15:23 · Кубок России
​Промес не прошёл мимо журналистов, но «Спартак» не оштрафуют – в КДК объяснили ситуацию
Все новости