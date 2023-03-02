Шишкин – о Кубке России: «Дерби в финале - самый вероятный исход»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о верхней сетке Кубка России.

Спортсмен назвал жеребьёвку следующей стадии кубкового соревнования удачной и отметил важность наличия возможности финала Пути РПЛ именно между двумя московскими командами, «Спартаком» и ЦСКА, которые он считает фаворитами в своих парах.

«Дерби в финале - самый вероятный исход. Но это пока что на бумаге, а на деле может сложиться всё совершенно иначе», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что кубковые турниры славятся неожиданными результатами, а также выразил надежду на то, что все матчи следующей стадии будут захватывающими.