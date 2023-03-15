Гаврилов: «Спартаку» не хватило мастерства, «Урал» не позволил сопернику реализовать моменты

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался после ничейного результата матча 1/2 Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом» (1:1).

По мнению эксперта, столичному клубу не хватило уровня мастерства, плюс «Урал» сыграл очень внимательно и не дал «Спартаку» реализовать свои моменты.

«Перед первой игрой все думали, что «Спартак» будет фаворитом. В итоге — не совсем. Трудно сказать, кто будет фаворитом во втором матче. Игра покажет», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

В ответном матче «Урал» примет «Спартак» на своем поле в Екатеринбурге. Встреча состоится в начале апреля. Напомним, проигравшая команда отправится в нижнюю сетку Кубка России (Путь регионов).