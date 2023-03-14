Бушманов — о матче с «Уралом»: «Спартак» будет играть в свой футбол, мы увидим красивую и зрелищную игру»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Спартак» наверняка будет играть в свой футбол, а это значит, мы увидим красивую и зрелищную игру. В целом же думаю, матч будет сложный, напряженный. Просто «Урал» сегодня - очень сильная команда», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

По мнению эксперта, «Спартак» должен победить на своем поле, у команды хороший состав, даже несмотря на дисквалифицированных футболистов.

Встреча между «красно-белыми» и «Уралом» пройдет сегодня, 14 марта. Начало — в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.