Канчельскис: «Хотелось бы увидеть финал Кубка России «Спартак» - ЦСКА»

Бывший полузащитник раменского «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о грядущих поединках верхней сетки российского кубкового соревнования.

54-летний специалист заявил, что итоги жеребьёвки оцениваются им как положительные.

«Очень хотелось бы увидеть финал Кубка России «Спартак» - ЦСКА, это будет великолепный матч. Посмотрим, как сложится», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт заявил, что у «красно-белых» и «красно-синих» шансы на победу на турнире равны.

Что касается Пути регионов, то там бывший футболист выделил лишь одного фаворита – петербургский «Зенит».