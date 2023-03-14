Тарханов: «Жду победы «Урала» над «Спартаком»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Жду, конечно, победы «Урала» - я за них болею. Екатеринбуржцы показали в гостевом матче чемпионата, что могут составить «Спартаку» конкуренцию. Они, конечно, в той игре (2:2) могли и потерпеть поражение, но в концовке встречи должны были обыгрывать спартаковцев», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Первая полуфинальная встреча между «Спартаком» и «Уралом» состоится сегодня, 14 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.