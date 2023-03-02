Григорий Иванов — о матче со «Спартаком»: Мы рады, что нашим соперником станет самый популярный клуб страны

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о жеребьёвке Кубка России, которая состоялась 2 марта. Команда из Екатеринбурга сыграет в полуфинале Пути РПЛ со «Спартаком».

«Мы рады тому, что нашим соперником станет именно «Спартак». Зрители в Екатеринбурге смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны», — цитирует Иванова официальный телеграм-канал «шмелей».

По словам функционера, домашний матч против «Спартака» пройдет при хороших погодных условиях, ведь игра состоится в апреле.

Первую полуфинальную встречу «Урал» проведет на выезде 15 марта, ответный поединок запланирован на 6 апреля.