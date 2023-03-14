Промес: «Для «Спартака» недостаточно создать только один момент в матче»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Урал» (1:1) Квинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что это за «Урал» такой, который не получается обыграть два раза подряд?

- Дело в том, что «Урал» - это хорошо организованная команда, она очень высоко играет. Нам было сложно играть против него во всех предыдущих матчах, как и сегодня. Соперник очень хорошо обороняется, сложно создать моменты против этой команды.

- Один момент хотелось бы обсудить, когда в концовке матча вы пробивали головой, и там вратарь «Урала» потащил. В тот момент показалось всем, что мяч должен оказаться в сетке. Что показалось вам?

- Действительно, был хороший момент. Но для «Спартака» недостаточно создать только один момент в матче против любой команды. Надо создавать гораздо больше. Сейчас будет перерыв, нам нужно хорошо поработать, затем сыграть ближайшие матчи. А затем снова взять свое.