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Кубок России

Ганчаренко: «Важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке»

12 Марта 2023 • 10:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
14.03 20:00

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ против «Спартака».

«Посмотрим, это первый матч. Мы только со «Спартаком» играли [в чемпионате России]. Нам важно подойти в хорошем состоянии, важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке, важно устранить их сильные стороны, насколько это возможно», — приводит слова Ганчаренко ТАСС.

Первая встреча между «Спартаком» и «Уралом» состоится на «Открытие Банк Арене». Поединок пройдет во вторник, 14 марта. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Виктор Ганчаренко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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