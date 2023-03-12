Ганчаренко: «Важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ против «Спартака».

«Посмотрим, это первый матч. Мы только со «Спартаком» играли [в чемпионате России]. Нам важно подойти в хорошем состоянии, важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке, важно устранить их сильные стороны, насколько это возможно», — приводит слова Ганчаренко ТАСС.

Первая встреча между «Спартаком» и «Уралом» состоится на «Открытие Банк Арене». Поединок пройдет во вторник, 14 марта. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.