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Кубок России

Бушманов назвал преимущества «Спартака» над «Уралом»

14 Марта 2023 • 18:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 1 ч. 12 мин.

Российский футбольный специалист Евгений Бушманов считает, что противостояние «красно-белых» с екатеринбургским «Уралом» в Кубке России будет напряжённым, однако заявляет, что у «Спартака» есть несколько преимуществ перед своими оппонентами.

«Матч будет интересным и острым. У «Спартака» есть два небольших преимущества – домашнее поле и более длинная скамейка запасных», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Тренер добавил, что не исключает и возможную осечку «Спартака» на стадии полуфинала Кубка России, так как «Урал» - не самый слабый соперник, который мог достаться.

Первая игра в паре «Спартака» и «Урала» пройдёт сегодня в Москве на «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Бушманов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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