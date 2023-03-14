Бушманов назвал преимущества «Спартака» над «Уралом»

Российский футбольный специалист Евгений Бушманов считает, что противостояние «красно-белых» с екатеринбургским «Уралом» в Кубке России будет напряжённым, однако заявляет, что у «Спартака» есть несколько преимуществ перед своими оппонентами.

«Матч будет интересным и острым. У «Спартака» есть два небольших преимущества – домашнее поле и более длинная скамейка запасных», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Тренер добавил, что не исключает и возможную осечку «Спартака» на стадии полуфинала Кубка России, так как «Урал» - не самый слабый соперник, который мог достаться.

Первая игра в паре «Спартака» и «Урала» пройдёт сегодня в Москве на «Открытие Банк Арене».