Нигматуллин: «Уверен, «Спартаку» будет непросто с «Уралом»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался в преддверии первого полуфинального матча Кубка России, в котором «Спартак» примет «Урал».

«Урал» продолжает свое беспроигрышное шествие. Уверен, «Спартаку» будет непросто. Не стоит еще забывать про неоднозначное судейство, которое началось с возобновлением сезона. Матч ожидается довольно веселый», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Противостояние между «Спартаком» и «Уралом» состоится сегодня, 14 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.