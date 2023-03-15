Щербаченко объяснил, почему Карасёва не позвали смотреть VAR в эпизоде с возможным пенальти в матче «Спартак» - «Урал»

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко поделился мнением о неназначенном пенальти в матче «Спартак» - «Урал». Напомним, в первой полуфинальной игре Кубка России защитник «шмелей» Сильвие Бегич ударил локтем в лицо хавбека «красно-белых» Кристофера Мартинса, однако арбитр не увидел в эпизоде нарушения правил.

«Был ли 11-метровый? Сто процентов! Трактовка моментов может различаться. Но, когда в поле работает Карасёв, входящий в элитную группу российских арбитров, судья на ВАР опасается вмешиваться», — приводит слова Щербаченко Bobsoccer.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 1:1. Ответный поединок пройдет в начале апреля.