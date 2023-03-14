Ганчаренко рассказал, почему Бевеев не вышел на поле в матче со «Спартаком»

Рулевой екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал, почему защитник «шмелей» Мингиян Бевеев сегодня не попал в состав его команды на выездной матч против «красно-белых».

«Мы сделал ротацию. Бевеев не может играть по перебору желтых карточек. Какая‑то ротация в любом случае должна быть. Поэтому он и не играет», - цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

Напомним, прямо сейчас «Урал» играет против «Спартака» на «Открытие Банк Арене» в Москве. Этот матч – первый из двух в рамках полуфинала Кубка России в Пути РПЛ.

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