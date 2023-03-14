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Кубок России

Опять ничья: четыре игрока, из-за которых «Спартак» не смог переиграть «Урал» в Кубке России

14 Марта 2023 • 22:22 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:1
Урал
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Серьёзно Виктор Ганчаренко поработал с «Уралом», вот уже 16 матчей не проигрывает его команда, а за последние 10 дней «шмели» провели три матча в Москве. Победа над «Торпедо» и две ничьи со «Спартаком» - результат очень достойный. И если в матче РПЛ «красно-белые» были очень близки к победе над «Уралом», то кубковая ничья результат скорее справедливый. У «Спартака» вновь сбоит центр обороны – много неразберихи от Маслова и Джикии, а сегодня ещё и атака застопорилась – явно выпадал Мелёшин, вхолостую бегал Игнатов. Давайте же переходить к персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 64:36, удары по воротам – 11:5, в створ – 2:5, угловые – 9:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва1:1Урал
(1:0) Промес Квинси21'  
  67'Железнов Юрий (1:1)
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов РусланМаслов ПавелХлусевич Даниил 46' (Денисов Даниил ( 46') Пруцев Данил 46' (Зобнин Роман ( 46') Мартинс КристоферТавареш ТомашПромес КвинсиИгнатов Михаил Александрович 69' (Зиньковский Антон ( 69') Мелёшин Павел
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаКлассен ЛеонМозес ВикторВолков МаксимРыбус МацейШитов АртёмДуарте Алексис
Помазун Илья  83'Гогличидзе ЛеоФилипенко ЕгорБегич СильвиеКулаков ДенисЕгорычев Андрей  51' 64' (Железнов Юрий ( 64') Сунгатулин Фаниль 86' (Мамин Артём ( 86') Мишкич ДаниэльЮшин Александр 64' (Бикфалви Эрик ( 64') Влут Рай 75' (Подберёзкин Вячеслав ( 75') Каштанов Алексей 64' (Татаринов Евгений ( 64')
Запасные: Мосин ЕгорЭмерсон РамосБаклов ОлегРанджелович Лазар
14 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Шикарное спасение продемонстрировал Максименко, парировав удар Юшина. Но от Железнова Александр всё-таки пропустил, всего накопив 4 сейва на один гол у него.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Продолжается хаос в центре обороны «Спартака». На прострел защитники просто смотрят, перед своей штрафной площади игроков накрывать не торопятся. Георгий ещё и первый пас потерял, сегодня подставив Промеса под отбор. К тому же, Георгий бездействовал, когда Юшин расстреливал Максименко.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Ошибка Маслова стоила чуть дороже – пропущенного гола. Тут и рикошет от ноги Павла, и вообще инертные действия в отборе. Подстраховал бы Руслана Литвинова должным образом и вообще лишил бы Железнова возможности для удара.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 7,5. Виден футбольный интеллект, пока не торопится португалец, но может стать важнейшим фланговым игроком. Сегодня три острых кросса от него, уверенные действия на краю, отсутствие ошибок и голевая передача на Промеса.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

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РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Опять же Литвинов показал зрелый футбол, 11 разогнав атаку длинной передачей. Отличный показатель точности передач (92%), три перехвата, два отбора. Мог Руслан стать и автором умнейшей голевой скидки, но Помазун спас после удара Промеса.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,5. Хорошее движение Мартинса едва не привело к пенальти – Бегич явно помог себе рукой, оттесняя Кристофера. Полузащитник «Спартак» был полезен не только рывками, трижды он сам подтащил мяч на дриблинге, дважды разогнал опасную атаку.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. В очередной раз Квинси будто мотор раскручивает все атаки «Спартака». Мяч магнитом летит к нему, а дальше неизменно следует обострение. Забил гол, трижды раскрутил атаку острой передачей, трижды протащил мяч на дриблинге. Мог забить и победный гол, но после его длинной «стеночки» с Литвиновым спас Помазун.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Вроде по всему периметру атаки перемещался Игнатов, но то ли партнёры не снабжали его должным образом, то ли сам он не попадал в темп. Всего одна острая передача в активе Михаила, а вкупе – очень слабое влияние на атакующую игру «Спартака».

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 4,5. Отсутствие Соболева и даже Николсона сильно ударило по центру нападения. Старательный Мелёшин не мог обеспечить того объёма борьбы, постоянно проигрывал верх и даже в прессинге не поспевал.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

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Комментарии (2)
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starpom
14 Марта 2023 в 23:11
Второй матч подряд из-за Маслова пропускают . С Факелом остановился -видимо устал, и здесь не подстраховал
ингерман
14 Марта 2023 в 22:52
ай отличный резалт.. пущай шпортачог почаще так вот напригаится.. А-ха-ха-ха! )))
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