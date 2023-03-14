«Спартаку» будет очень тяжёло против «Урала», считает Чернышов

Российский тренер Андрей Чернышов порассуждал о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Спартаку» сегодня будет очень тяжело против «Урала». Большая часть игроков «Урала» будет пребывать в защите и рассчитывать на контратаки, возможно, им это принесет успех», — приводит слова Чернышова Metaratings.

По мнению специалиста, «красно-белые» заходят реабилитироваться за последние неудачные игры и большими силами пойдут в атаку, «шмели» могут воспользоваться этим.

Если столичный клуб сможет одержать победу, то она будет с минимальным счетом, но у «Урала» тоже есть шансы, добавил Чернышов.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 14 марта в 20:00 по московскому времени.