Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Спартаку» будет очень тяжёло против «Урала», считает Чернышов

14 Марта 2023 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 0 ч. -5 мин.

Российский тренер Андрей Чернышов порассуждал о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Спартаку» сегодня будет очень тяжело против «Урала». Большая часть игроков «Урала» будет пребывать в защите и рассчитывать на контратаки, возможно, им это принесет успех», — приводит слова Чернышова Metaratings.

По мнению специалиста, «красно-белые» заходят реабилитироваться за последние неудачные игры и большими силами пойдут в атаку, «шмели» могут воспользоваться этим.

Если столичный клуб сможет одержать победу, то она будет с минимальным счетом, но у «Урала» тоже есть шансы, добавил Чернышов.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 14 марта в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Андрей Чернышов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Акрон Акрон
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
5.40 3.90 1.67
Видео
14.03.23 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1.59 4.10 6.00
Видео
15.03.23 в 15:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.70 3.40 2.70
Видео
15.03.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
15.03.23 в 20:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.55 4.30 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
20:04 · Кубок России
​«Локомотив» второй год подряд выбит из Кубка России представителем Первой лиги
19:56 · Кубок России
Абаскаль: «Обязательно у Кейта появится свой шанс»
19:52 · Кубок России
​«Локомотив» не выиграет Кубок России в нечётный год – в последний раз такое было в 2013 году
19:49 · Кубок России
«Спартаку» придётся непросто в матче с «Уралом» — Баженов
19:45 · Кубок России
​«Огнище огненное»: Уткин оценил матч «Акрон» - «Локомотив»
19:30 · Кубок России
«Спартак» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
19:19 · Кубок России
Нигматуллин: «Уверен, «Спартаку» будет непросто с «Уралом»
19:15 · Кубок России
«Локомотив» сравнял счёт в матче с «Акроном» под конец основного времени
19:10 · Кубок России
Агент Баринова отреагировал на возможное получение технического поражения «Локомотивом»
19:03 · Кубок России
​В «Акроне» ответили на вопрос о возможной подаче протеста на результат матча с «Локомотивом»
19:03 · Кубок России
«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч, Мозес - в заявке «красно-белых»
18:56 · Кубок России
Семшов — о матче «Зенит» - «Динамо»: «Обе команды хотят забрать Кубок России»
18:51 · Кубок России
Уткин высказался о возможном техническом поражении для «Локомотива»
18:50 · Кубок России
Игорь Федотов уверен в техническом поражении «Локомотива» от «Акрона»
18:47 · Кубок России
«Спартаку» будет очень тяжёло против «Урала», считает Чернышов
Все новости