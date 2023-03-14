Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Спартак» снова не справился с «Уралом»: их вторая ничья за 10 дней случилась в Кубке России

14 Марта 2023 • 22:00 Комментировать (4)
Спартак Москва
1:1
Урал
окончен

Московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути РПЛ состоялся 14 марта на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва1:1Урал
(1:0) Промес Квинси21'  
  67'Железнов Юрий (1:1)
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов РусланМаслов ПавелХлусевич Даниил 46' (Денисов Даниил ( 46') Пруцев Данил 46' (Зобнин Роман ( 46') Мартинс КристоферТавареш ТомашПромес КвинсиИгнатов Михаил Александрович 69' (Зиньковский Антон ( 69') Мелёшин Павел
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаКлассен ЛеонМозес ВикторВолков МаксимРыбус МацейШитов АртёмДуарте Алексис
Помазун Илья  83'Гогличидзе ЛеоФилипенко ЕгорБегич СильвиеКулаков ДенисЕгорычев Андрей  51' 64' (Железнов Юрий ( 64') Сунгатулин Фаниль 86' (Мамин Артём ( 86') Мишкич ДаниэльЮшин Александр 64' (Бикфалви Эрик ( 64') Влут Рай 75' (Подберёзкин Вячеслав ( 75') Каштанов Алексей 64' (Татаринов Евгений ( 64')
Запасные: Мосин ЕгорЭмерсон РамосБаклов ОлегРанджелович Лазар
14 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Гильермо Абаскаль немного ротировал состав, выпустив «кубкового» вратаря и нападающего – Максименко и Мелёшина, Селихов с Соболевым до сих пор дисквалифицированы. На скамейке запасных оказались Зобнин, Зиньковский и Денисов, которых заменили Игнатов, Мартинс и Тавареш. Виктор Ганчаренко ответил неожиданным ходом – в запасе остался Эрик Бикфалви, а ещё важные игроки Железнов и Ранджелович.

Холодная погода и усталость сделали своё дело. Этот матч «Спартака» и «Урала» получился качеством ниже, чем их же недавняя встреча в РПЛ. Много ошибок, неточных передач, слабая игра впереди. Откровенно скучали зрители на трибунах. По сути, первая толковая атака «красно-белых» получила статус голевой.

Неплохо разыграли Пруцев – Тавареш – Промес. Данил от дуги штрафной площади сыграл направо, Томаш в касание отгрузил резанный кросс на дальний угол вратарской, а Квинси ударом с лёту завершил комбинацию – 1:0. Мог «Спартак» быстро удвоить преимущество, но арбитры не углядели фола Бегича на Мартинсе, ворвавшемся в штрафную площадь. Затянулась пауза, однако Карасёва даже не посмотрели лично проверить повтор.

«Урал» откровенно спал, отметившись лишь после получаса игры. Мишкич в высоком прыжке замкнул кросс с правого края. Пробил неприятно, с отскоком от земли, под штангу, но расстояние было далековато – Максименко успел добраться до мяча. В перерыве Абаскаль снял с игры Хлусевича и Пруцева, а «Урал» вышел прежним составом и продолжил перехватывать инициативу.

И только сумасшедшая реакция Максименко спасла «Спартак» от пропущенного гола на 60-й минуте. Юшин вроде наверняка замыкал прострел – сильный удар под перекладину с семи метров, но Александр умудрился оставить руку, уже вроде уйдя в противоход мячу. Законный гол «Урала» пришёл через семь минут, сработали замены Ганчаренко. Обокрали Промеса, и свежий Железнов притащил мяч к дуге штрафной площади и точно пробил, воспользовавшись рикошетом от Джикии – 1:1.

Чуть активнее заиграл «Спартак», был неплохой прострел Зиньковского, к которому не поспел Промес, потом был удар Куинси головой – Помазун вытащил из-под перекладины. Этого не хватило хозяевам для гола. Вновь «Урал» не уступил «красно-белым», вновь ничья. Теперь в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
14 Марта 2023 в 22:18
Война - фигня, главное - маневры! Перефразируя - для Абаскаля Кубок - фигня, главное - чемпионат! Иначе как можно объяснить присутствие на поле весь матч Мелёшина. Уже после первого тайма было понятно, что парень в игру не попал от слова СОВСЕМ. И ГТ вместо того, чтобы убрать бесполезного игрока с поля, убирает Игнатова... Зиньковский должен играть с первых минут - тогда в атаке будет толк! А так - кроме Промеса забивать и обострять НЕКОМУ!(( Хорошо смотрелись Мартинс и Тавареш, чего нельзя сказать о россиянах. Какие-то все средние игроки без "царя в голове"(( Ну и - конечно - Джикия! Весь матч не сделал ни одной передачи вперёд кроме одной, которая привела к голу в ворота "Спартака". От своих ворот парашютиком сделал передачу на Антоху по центру, которого гости сразу же накрыли, обокрали и забили гол! После ухода Жиго все недочёты и ошибки Джикии в каждой игре стали видны ещё отчётливей - слабый защитник без каких-либо организаторских в атаке функций((
starpom
14 Марта 2023 в 22:13
Всё кранты, сдулись.
Bathet30
14 Марта 2023 в 22:12
Боевой матч выдали команды. Спартак как всегда не разваливается после гола, а бежит в атаку. Нехватка Соболева сказывается. Навесы летели сопернику на голову.
Alexs
14 Марта 2023 в 22:06
Виктор Гончаренко браво. Уральцы обломали мясных!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Акрон Акрон
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
5.40 3.90 1.67
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1
1
1.59 4.10 6.00
Видео
15.03.23 в 15:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.70 3.40 2.70
Видео
15.03.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
15.03.23 в 20:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.55 4.30 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
22:12 · Россия. Премьер-лига
«Урал» Ганчаренко не проигрывает 16 официальных матчей подряд
21:53 · Кубок России
Канчельскис: «Как можно было не заметить, что Баринов не мог играть?»
21:46 · Кубок России
Баринов: «Если мы проиграли, значит, Дзюбы нам не хватило»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, почему болеет за «Спартак»
21:37 · Кубок России
«Спартак» пропустил после дальнего удара Железнова, счёт сравнялся
21:34 · Кубок России
​«Зенит» - «Динамо»: прогноз на матч Кубка России – 15 марта 2023
21:25 · Кубок России
«Акрон» не будет подавать протест из-за инцидента с Бариновым
21:20 · Кубок России
Игорь Федотов: «Карасёв ошибся, не поставив пенальти в ворота «Урала»
21:06 · Кубок России
Худяков: «Во втором тайме мы взяли инициативу в руки»
20:59 · Кубок России
«Ахмат» - «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России – 15 марта 2023
20:59 · Кубок России
Александр Мостовой раскритиковал формат проведения Кубка России
20:57 · Кубок России
Евгений Калешин: «Выиграли благодаря самоотдаче, веры друг в друга»
20:47 · Кубок России
​«Крылья Советов» - ЦСКА: прогноз на матч Кубка России - 15 марта 2023
20:44 · Кубок России
Пресс-служба «Акрона» пошутила над «Локомотивом»
20:43 · Кубок России
Шишкин: «Даже к лучшему, что «Локомотив» проиграл по пенальти»
Все новости