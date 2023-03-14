«Спартак» снова не справился с «Уралом»: их вторая ничья за 10 дней случилась в Кубке России

Московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути РПЛ состоялся 14 марта на стадионе «Открытие Арена».

Гильермо Абаскаль немного ротировал состав, выпустив «кубкового» вратаря и нападающего – Максименко и Мелёшина, Селихов с Соболевым до сих пор дисквалифицированы. На скамейке запасных оказались Зобнин, Зиньковский и Денисов, которых заменили Игнатов, Мартинс и Тавареш. Виктор Ганчаренко ответил неожиданным ходом – в запасе остался Эрик Бикфалви, а ещё важные игроки Железнов и Ранджелович.

Холодная погода и усталость сделали своё дело. Этот матч «Спартака» и «Урала» получился качеством ниже, чем их же недавняя встреча в РПЛ. Много ошибок, неточных передач, слабая игра впереди. Откровенно скучали зрители на трибунах. По сути, первая толковая атака «красно-белых» получила статус голевой.

Неплохо разыграли Пруцев – Тавареш – Промес. Данил от дуги штрафной площади сыграл направо, Томаш в касание отгрузил резанный кросс на дальний угол вратарской, а Квинси ударом с лёту завершил комбинацию – 1:0. Мог «Спартак» быстро удвоить преимущество, но арбитры не углядели фола Бегича на Мартинсе, ворвавшемся в штрафную площадь. Затянулась пауза, однако Карасёва даже не посмотрели лично проверить повтор.

«Урал» откровенно спал, отметившись лишь после получаса игры. Мишкич в высоком прыжке замкнул кросс с правого края. Пробил неприятно, с отскоком от земли, под штангу, но расстояние было далековато – Максименко успел добраться до мяча. В перерыве Абаскаль снял с игры Хлусевича и Пруцева, а «Урал» вышел прежним составом и продолжил перехватывать инициативу.

И только сумасшедшая реакция Максименко спасла «Спартак» от пропущенного гола на 60-й минуте. Юшин вроде наверняка замыкал прострел – сильный удар под перекладину с семи метров, но Александр умудрился оставить руку, уже вроде уйдя в противоход мячу. Законный гол «Урала» пришёл через семь минут, сработали замены Ганчаренко. Обокрали Промеса, и свежий Железнов притащил мяч к дуге штрафной площади и точно пробил, воспользовавшись рикошетом от Джикии – 1:1.

Чуть активнее заиграл «Спартак», был неплохой прострел Зиньковского, к которому не поспел Промес, потом был удар Куинси головой – Помазун вытащил из-под перекладины. Этого не хватило хозяевам для гола. Вновь «Урал» не уступил «красно-белым», вновь ничья. Теперь в Кубке России.