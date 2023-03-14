Лапочкин: «Карасёву надо было назначать пенальти в ворота «Урала»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин уверен, что московский «Спартак» сегодня должен был пробить 11-метровый удар после эпизода с участием Сильвие Бегича и Кристофера Мартинса. Напомним, что Мартинс столкнулся с Бегичем в штрафной площади «Урала» в середине первого тайма, однако свистка от главного арбитра кубковой встречи Сергея Карасёва не последовало.

«Надо назначать пенальти, так как левая рука защитника делает действие. Может, ладошка не попадает в лицо, но локоть точно касается носа, лица — и Мартинс падает прямо в такт, на спину. Как его били, так он и упал», - рассказал Лапочкин каналу «Матч ТВ».

Напомним, что вечерний матч в рамках полуфинала Кубка России между «красно-белыми» и уральцами завершился ничьей – 1:1. Счёт в игре открыл нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес, но в середине второго тайма Юрий Железнов восстановил паритет.