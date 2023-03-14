​Мостовой оценил шансы в матче «Спартак» - «Урал»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями о вторничном матче между «Спартаком» и «Уралом». Команды сыграют в рамках полуфинала Кубка России.

«В матче с «Уралом» шансы 60 на 40 в пользу «Спартака». «Урал» своей самоотдачей может создать проблемы сопернику», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что «Урал» имеет серию из 15 матчей без поражений. В последний раз команда Виктора Ганчаренко проигрывала ещё в сентябре.

Матч «Спартак» - «Урал» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.