Кечинов: «Результат по игре, «Спартак» и «Урал» красиво забили»

В первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал», и бывший футболист клуба Валерий Кечинов дал свою оценку прошедшей игре. По его словам, кубковый матч отличался по своему накалу от игры чемпионата - но вовсе не в лучшую сторону, как можно было бы ожидать. Тем не менее, нашел Кечинов и что похвалить - ему понравились голы.

- Получилась боевая игра. Да, не дотягивал матч по накалу, как в игре чемпионата. Мячи хорошие забили две команды. Результат по игре, - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, что именно московский «Спартак» является действующим обладателем второго по престижу трофея в российском футболе.