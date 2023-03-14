Игорь Федотов: «Карасёв ошибся, не поставив пенальти в ворота «Урала»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в первом полуфинальном матче между столичным «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Игра в данную минуту проходит в Москве на «Открытие Банк Арена». По мнению Федотова, Карасёв ошибся в первом тайме, не дав «Спартаку» пробить 11-метровый удар в ворота уральцев.

«Если ЭСК признаёт, что Владислав Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака», - заявил Федотов «Чемпионату».

В данный момент продолжается второй тайм встречи, впереди «Спартак» - 1:0. Свой 102-й гол в карьере за «красно-белых» забил Квинси Промес.