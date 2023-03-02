Билялетдинов: «Не уверен, что в финале верхней сетки Кубка России мы увидим ЦСКА и «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящие матчи Кубка России.

Специалист заявил, что пристально следил за большей частью кубковых противостояний, состоявшихся на предыдущей стадии данного турнира, в связи с чем имеет право констатировать как минимум один факт - «Крылья Советов» для ЦСКА явно не подарок, москвичам будет непросто играть с самарцами. То же самое, признался эксперт, он может сказать и про поединок екатеринбургского «Урала» со столичным «Спартаком».

«Я совсем не уверен, что в финале верхней сетки Кубка России мы увидим ЦСКА и «Спартак». Посмотрим, как сложится. Думаю, итоговые пары получились интересными», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».