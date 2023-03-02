«Спартак» и ЦСКА узнали соперников в Кубке России

Завершилась вторая часть жеребьёвки Кубка России. Были сформированы полуфинальные пары в верхней части турнирной сетки, где противостояния состоят из двух матчей. Пары полуфиналистов выглядят следующим образом:

«Крылья Советов» - ЦСКА;

«Спартак» - «Урал».

Базовым днём первых матчей 1/2 финала Кубка России является 15 марта, ответных – 5 апреля.

Ранее состоялась жеребьёвка Кубка России в нижней части турнирной сетки. Ознакомиться с её результатами можно в нашей новости.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». «Красно-белые» в этом сезоне постараются оставить трофей у тебя.