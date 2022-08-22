Левандовски рассказал, кому посвятил свой дубль за «Барселону»

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:1). Эти голы 34-летний бомбардир посвятил своему покойному отцу.

«Рад не только своим голам, но и результату. Дубль я хочу отцу, как всегда это делаю. Когда забиваю новому сопернику, посвящаю голы ему. Знаю, что он наблюдает за мной с небес», - передает слова 34-летнего нападающего газета Marca.

Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. Его трансфер обошелся каталонскому топ-клубу в 45 миллионов евро.