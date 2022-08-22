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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «В свои 34 Левандовски выглядит как 20-летний»

 
22 Августа 2022 • 01:57 Комментировать
Реал Сосьедад
1:4
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу своей команды и игру Роберта Левандовски.

«Барселона» одолела в гостях «Реал Сосьедад» (4:1), а польский форвард оформил дубль, забив свои первые официальные голы за «Барселону».

«Ему 34 года, но можно подумать, будто ему 20. Он забивает невероятные голы и с полной отдачей работает на команду, что не менее важно.

Мы не должны были терять очки в матче с «Райо Вальекано», поэтому сегодня было очень важно реабилитироваться. Важнейшая победа.

Нам удалось показать хорошую игру. «Реал Сосьедад» – команда, способная доставить нам проблемы, если позволить им контролировать мяч, но мы знали, как лишить их владения», – рассказал хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Педри
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