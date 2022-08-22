Педри: «В свои 34 Левандовски выглядит как 20-летний»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу своей команды и игру Роберта Левандовски.

«Барселона» одолела в гостях «Реал Сосьедад» (4:1), а польский форвард оформил дубль, забив свои первые официальные голы за «Барселону».

«Ему 34 года, но можно подумать, будто ему 20. Он забивает невероятные голы и с полной отдачей работает на команду, что не менее важно.

Мы не должны были терять очки в матче с «Райо Вальекано», поэтому сегодня было очень важно реабилитироваться. Важнейшая победа.

Нам удалось показать хорошую игру. «Реал Сосьедад» – команда, способная доставить нам проблемы, если позволить им контролировать мяч, но мы знали, как лишить их владения», – рассказал хавбек.