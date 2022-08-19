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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски едва не ограбили во время раздачи автографов

 
19 Августа 2022 • 00:02 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.40 3.65 2.07
21.08 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пережил неприятный инцидент.

33-летний футболист остановился на автомобиле возле тренировочной базы «Барселоны», чтобы раздать автографы болельщикам, и в это же время у поляка украли дорогие часы стоимостью в 70 тысяч евро, сообщают испанские ресурсы. Левандовски не сумел отобрать у вора драгоценность, однако вскоре тот был задержан полицией. Часы удалось найти.

Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» месяц назад, перебравшись из мюнхенской «Баварии» за 45 млн евро. На данный момент форвард провёл один официальный матч за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Августа 2022 в 00:14
Это знак... Значит часики твои тикают в Барсе... ⏰⌛...
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19.08  21:00 Эспаньол ... Райо Вальекано 2.48 3.20 3.10
19.08  23:00 Севилья ... Вальядолид 1.58 4.10 6.20
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