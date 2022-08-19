Левандовски едва не ограбили во время раздачи автографов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пережил неприятный инцидент.

33-летний футболист остановился на автомобиле возле тренировочной базы «Барселоны», чтобы раздать автографы болельщикам, и в это же время у поляка украли дорогие часы стоимостью в 70 тысяч евро, сообщают испанские ресурсы. Левандовски не сумел отобрать у вора драгоценность, однако вскоре тот был задержан полицией. Часы удалось найти.

Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» месяц назад, перебравшись из мюнхенской «Баварии» за 45 млн евро. На данный момент форвард провёл один официальный матч за «сине-гранатовых».