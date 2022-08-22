Назван лучший игрок матча «Реал Сосьедад» - «Барселона»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль во вчерашнем поединке против «Реала Сосьедад» в рамках второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась разгромной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

Стоит отметить, что 34-летний поляк был признан лучшим футболистом прошедшего матча, об этом рапортует ESPN FC.

Роберт перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» этим летом. Нападающий подписал с каталонским грандом четырехлетнее трудовое соглашение.

Следующий матч в Ла Лиге подопечные Хави Эрнандеса проведут против «Вальядолида». Игра состоится 28 августа.