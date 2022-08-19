Переход Маркоса Алонсо в «Барселону» находится на грани срыва

«Барселона» охладила интерес к левому защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

Несколькими неделями ранее авторитетные источники сообщили, что затянувшиеся переговоры между «Барселоной» и «Челси» близки к успешному завершению. Теперь же, по данным журналиста Давида Орнштейна, каталонцы готовы отказаться от намерения подписать Алонсо этим летом. «Барселоне» необходимо срочно решить проблему с регистрацией игроков, уже имеющих контракт с клубом, поэтому новые приобретения сейчас не в приоритете.

«Челси» предлагал «Барселоне» 18 млн евро и Маркоса Алонсо в обмен на Пьер-Эмерика Обамеянга, но ответа от «сине-гранатовых» не последовало.