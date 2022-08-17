Бачуайи: «Конте обещал мне, что я буду играть в «Челси» в паре с Костой»

Нападающий «Челси» Миши Бачуайи попытался объяснить причину своего провала на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что бельгиец присоединился к «пенсионерам» ещё летом 2016 года из французского «Марселя» за сумму около 40 миллионов евро.

«Когда я прибыл в Лондон, Конте поговорил со мной. У нас с ним состоялся очень долгий разговор. Он сказал мне, что хочет видеть меня в основе в паре с Диего Костой. Поверил ли я? Конечно, потому что у него была хорошая репутация и до этого все команды Конте играли в схеме с двумя нападающими», – цитирует бельгийца Sport Voetbal.

Напомним, что Бачуайи в своём дебютном сезоне за «Челси» забил гол в ворота «Вест Бромвича», который стал чемпионским и принёс «синим» титул Английской премьер-лиги. Несмотря на это, бельгиец так и не стал основным форвардом клуба.