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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бачуайи: «Конте обещал мне, что я буду играть в «Челси» в паре с Костой»

 
17 Августа 2022 • 13:17 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Нападающий «Челси» Миши Бачуайи попытался объяснить причину своего провала на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что бельгиец присоединился к «пенсионерам» ещё летом 2016 года из французского «Марселя» за сумму около 40 миллионов евро.

«Когда я прибыл в Лондон, Конте поговорил со мной. У нас с ним состоялся очень долгий разговор. Он сказал мне, что хочет видеть меня в основе в паре с Диего Костой. Поверил ли я? Конечно, потому что у него была хорошая репутация и до этого все команды Конте играли в схеме с двумя нападающими», – цитирует бельгийца Sport Voetbal.

Напомним, что Бачуайи в своём дебютном сезоне за «Челси» забил гол в ворота «Вест Бромвича», который стал чемпионским и принёс «синим» титул Английской премьер-лиги. Несмотря на это, бельгиец так и не стал основным форвардом клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Диего Коста Миши Бачуайи
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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