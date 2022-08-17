Вернер вспомнил, как мог перейти в «Баварию»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер поделился мыслями о несостоявшемся переходе в «Баварию» в прошлом.

Возглавляя мюнхенский гранд, нынешний наставник сборной Германии Ханси Флик хотел пригласить в свою команду Тимо Вернера, показывающего убедительную игру в Бундеслиге перед уходом в «Челси».

«Я много думал о том, что было бы, если бы это произошло. Но Ханси ушёл из «Баварии» уже через год, и никто не знает, как всё могло бы сложиться. Для меня всё прошло хорошо, но в последние полгода я мало играл», – поведал в интервью немецким СМИ 26-летний нападающий.

В августе Тимо Вернер вернулся в Бундеслигу после двух лет выступлений в Англии. «РБ Лейпциг» подписал форварда за 20 млн евро.