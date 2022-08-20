«РБ Лейпциг» в кризисе, снова нет победы

После двух ничьих на старте сезона «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче третьего тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско в два раза чаще владела мячом, подала 13 угловых против одного у соперника, но не была лучше по числу ударов и, главное, счету.

За шесть минут в конце первого тайма берлинцы обеспечили себе победу после ударов Жордана Сибачо и Шеральдо Бекера. У гостей на 83-й минуте забил Вилли Орбан - 1:2.

У «РБ Лейпцига» только два очка, его соперник в группе лидеров с 7 баллами.

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