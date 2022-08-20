«РБ Лейпциг» в кризисе, снова нет победы

После двух ничьих на старте сезона «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче третьего тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско в два раза чаще владела мячом, подала 13 угловых против одного у соперника, но не была лучше по числу ударов и, главное, счету.
За шесть минут в конце первого тайма берлинцы обеспечили себе победу после ударов Жордана Сибачо и Шеральдо Бекера. У гостей на 83-й минуте забил Вилли Орбан - 1:2.
У «РБ Лейпцига» только два очка, его соперник в группе лидеров с 7 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Сибачо Жордан32'
|(2:0) Бекер Шеральдо38'
|83'Орбан Вилли (2:1)
Рённов Фредерик• 49'Еккель Пауль•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан80' (Гисельман Нико (80') •Шефер Андраш74' (Михель Свен (74') •Хедира Рани•Хаберер Яник74' (Харагути Генки (74') •Бекер Шеральдо74' (Торсби Мортен (74') •Сибачо Жордан62' (Бехренс Кевин (62') 65'
Запасные: Духи Данило•Зегуйн Пауль•Левелинг Джейми•Грилль Леннарт
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко46' (Хальстенберг Марсель (46') •Хенрихс Бенджамин•Раум Давид•Лаймер Конрад71' (Андре Силва (71') •Кампль Кевин 30'62' (Айдара Амаду (62') •Ольмо Дани78' (Форсберг Эмиль (78') •Вернер Тимо•Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер Ксавер•Никкиш Йонас•Новоа Уго
20 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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