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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» в кризисе, снова нет победы

 
20 Августа 2022 • 21:27 Комментировать (1)
Унион Берлин
2:1
РБ Лейпциг
окончен

После двух ничьих на старте сезона «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче третьего тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско в два раза чаще владела мячом, подала 13 угловых против одного у соперника, но не была лучше по числу ударов и, главное, счету.

За шесть минут в конце первого тайма берлинцы обеспечили себе победу после ударов Жордана Сибачо и Шеральдо Бекера. У гостей на 83-й минуте забил Вилли Орбан - 1:2.

У «РБ Лейпцига» только два очка, его соперник в группе лидеров с 7 баллами.

Протокол игры

 
Унион Берлин2:1РБ Лейпциг
(1:0) Сибачо Жордан32'  
(2:0) Бекер Шеральдо38'  
  83'Орбан Вилли (2:1)
Рённов Фредерик  49'Еккель ПаульКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРюэрсон Юлиан 80' (Гисельман Нико ( 80') Шефер Андраш 74' (Михель Свен ( 74') Хедира РаниХаберер Яник 74' (Харагути Генки ( 74') Бекер Шеральдо 74' (Торсби Мортен ( 74') Сибачо Жордан 62' (Бехренс Кевин ( 62'  65')
Запасные: Духи ДанилоЗегуйн ПаульЛевелинг ДжеймиГрилль Леннарт
Бласвих ЯнисСимакан МохамедОрбан ВиллиГвардиол Йошко 46' (Хальстенберг Марсель ( 46') Хенрихс БенджаминРаум ДавидЛаймер Конрад 71' (Андре Силва ( 71') Кампль Кевин  30' 62' (Айдара Амаду ( 62') Ольмо Дани 78' (Форсберг Эмиль ( 78') Вернер ТимоНкунку Кристофер
Запасные: Шлагер КсаверНиккиш ЙонасНовоа Уго
20 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

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2:1. Гол Вилли Орбана (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Августа 2022 в 21:41
Не потянет Тодеско этот клуб , не по сеньке шапка
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окончен Боруссия Д 2:3 Вердер 1.40 5.20 7.40
окончен Штуттгарт 0:1 Фрайбург 2.60 3.60 2.60
окончен Байер Л 0:3 Хоффенхайм 1.68 4.40 4.50
окончен Аугсбург 1:2 Майнц
окончен Вольфсбург 0:0 Шальке 04 1.83 3.80 4.20
окончен Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
21.08  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 2.00 3.75 3.50
21.08  18:30 Бохум ... Бавария 13.00 7.60 1.18
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