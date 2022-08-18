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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» уже точно не отпустит Лаймера

 
18 Августа 2022 • 15:48 Комментировать
Унион Берлин
...
РБ Лейпциг
20.08 19:30

«РБ Лейпциг» не намерен расставаться со своими лидерами до конца трансферного окна. По информации от издания Kicker, исходя из этого, клуб уже точно не отпустит полузащитника Конрада Лаймера, которого всё лето сватали в мюнхенскую «Баварию» к бывшему тренеру Юлиану Нагельсманну.

Напомним, что «РБ Лейпциг» отказывался продавать Лаймера за сумму ниже 30 миллионов евро, тогда как «Бавария» не соглашалась платить «быкам» такие деньги. Мюнхенский клуб может вернуться к кандидатуре австрийца следующим летом.

В прошлом сезоне Лаймер отметился 4 голами и 4 результативными передачами за «РБ Лейпциг» в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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УНИОН БЕРЛИН РБ ЛЕЙПЦИГ
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