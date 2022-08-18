«РБ Лейпциг» уже точно не отпустит Лаймера

«РБ Лейпциг» не намерен расставаться со своими лидерами до конца трансферного окна. По информации от издания Kicker, исходя из этого, клуб уже точно не отпустит полузащитника Конрада Лаймера, которого всё лето сватали в мюнхенскую «Баварию» к бывшему тренеру Юлиану Нагельсманну.

Напомним, что «РБ Лейпциг» отказывался продавать Лаймера за сумму ниже 30 миллионов евро, тогда как «Бавария» не соглашалась платить «быкам» такие деньги. Мюнхенский клуб может вернуться к кандидатуре австрийца следующим летом.

В прошлом сезоне Лаймер отметился 4 голами и 4 результативными передачами за «РБ Лейпциг» в немецкой Бундеслиге.