«Челси» подпишет 7-летние контракты с молодыми лидерами команды

«Челси» планирует подписать новые долгосрочные соглашения с Мэйсоном Маунтом и Рисом Джеймсом.

Новый владелец «Челси» Тодд Бёли хочет, чтобы ведущие молодые игроки команды провели лучшие годы карьеры в лондонском клубе, и в ближайшее время Маунту и Джеймсу будет предложено продлить свои договоры на семь лет. По данным Daily Mail, оба футболиста без проблем согласятся поставить подпись под предложенными условиями.

23-летний полузащитник Мэйсон Маунт провёл за «Челси» 162 матча во всех турнирах, отметившись 30 голами и 31 результативной передачей. Правый защитник Рис Джеймс успел отыграть за «синих» 125 поединков к 22 годам.