Французский клуб нацелился на защитника «Челси» Эмерсона

Защитник «Челси» Эмерсон Палмьери может продолжить карьеру в чемпионате Франции, где уже выступал в прошлом сезоне в составе «Лиона» на правах аренды. По информации от журналиста Николо Скиры, в этот раз футболист может оказаться в составе «Ниццы».

Как сообщает источник, руководство «Ниццы» уже начало переговоры с «Челси» относительно возможного трансфера. Сам Эмерсон открыт к переходу, так как не видит будущего на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что «Лион» не стал выкупать Эмерсон в конце прошлого сезона, так как не смог финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Помимо «Ниццы» у игрока сборной Италии также есть варианты в Серии А.