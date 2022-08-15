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Французский клуб нацелился на защитника «Челси» Эмерсона

 
15 Августа 2022 • 15:14 Комментировать
Клермон
...
Ницца
21.08 16:00
Защитник «Челси» Эмерсон Палмьери может продолжить карьеру в чемпионате Франции, где уже выступал в прошлом сезоне в составе «Лиона» на правах аренды. По информации от журналиста Николо Скиры, в этот раз футболист может оказаться в составе «Ниццы».

Как сообщает источник, руководство «Ниццы» уже начало переговоры с «Челси» относительно возможного трансфера. Сам Эмерсон открыт к переходу, так как не видит будущего на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что «Лион» не стал выкупать Эмерсон в конце прошлого сезона, так как не смог финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Помимо «Ниццы» у игрока сборной Италии также есть варианты в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ницца Эмерсон Палмьери Трансферы футбола - лето 2022
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