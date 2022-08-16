Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию

Футболист лондонского «Арсенала» Николя Пепе имеет вариант продолжения карьеры в Лиге 1.

Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на ивуарийца, и клуб охотно рассмотрит предложения по 27-летнему игроку. По информации издания Foot Mercato, французская «Ницца» готова подписать Пепе на правах аренды. Сам футболист хотел бы попробовать реанимировать карьеру в Лиге 1, где сделал себе имя до переезда в Англию.

Николя Пепе перебрался в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро. С тех пор вингер принял участие в 112 матчах команды, отметившись 27 забитыми мячами и 21 результативной передачей.