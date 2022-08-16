Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию

 
16 Августа 2022 • 23:44 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
7.80 4.60 1.40
20.08 19:30

Футболист лондонского «Арсенала» Николя Пепе имеет вариант продолжения карьеры в Лиге 1.

Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на ивуарийца, и клуб охотно рассмотрит предложения по 27-летнему игроку. По информации издания Foot Mercato, французская «Ницца» готова подписать Пепе на правах аренды. Сам футболист хотел бы попробовать реанимировать карьеру в Лиге 1, где сделал себе имя до переезда в Англию.

Николя Пепе перебрался в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за 80 млн евро. С тех пор вингер принял участие в 112 матчах команды, отметившись 27 забитыми мячами и 21 результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
01:15 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не получал предложений от «МЮ» по Каземиро
00:51 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам 1
00:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»
16 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Малиновский может перебраться в АПЛ
23:53 · Англия. Премьер-лига
Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро 1
23:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросила мать Рабио у «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду обновил собственный антирекорд 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Каждый восьмой гол в новом сезоне АПЛ - это автогол
22:24 · Англия. Премьер-лига
В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств
22:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – об удалении: «Осознаю цену своего поступка»
Все новости
Рекомендуем