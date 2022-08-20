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Чемпионат Франции. Лига 1

Ди Марцио: «Французский клуб претендует на Кавани»

 
20 Августа 2022 • 02:11 Комментировать
Клермон
...
Ницца
21.08 16:00

Известный инсайдер Джанлука ди Марцио рассказал о возможном возвращении нападающего Эдинсона Кавани в чемпионат Франции.

Согласно источнику, 35-летний уругваец попал в сферу интересов «Ниццы», которая уже вступила в борьбу за подписание опытного форварда, покинувшего «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента по окончании сезона 2021/22. Основными претендентами на игрока ранее назывались испанские «Вильярреал» и «Валенсия».

Эдинсон Кавани на протяжении семи лет выступал во Франции за «Пари Сен-Жермен». Проведя 200 матчей в Лиге 1, уругваец записал себе в актив 138 забитых мячей и 30 голевых передач в составе парижан.

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Ницца Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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