Ди Марцио: «Французский клуб претендует на Кавани»

Известный инсайдер Джанлука ди Марцио рассказал о возможном возвращении нападающего Эдинсона Кавани в чемпионат Франции.

Согласно источнику, 35-летний уругваец попал в сферу интересов «Ниццы», которая уже вступила в борьбу за подписание опытного форварда, покинувшего «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента по окончании сезона 2021/22. Основными претендентами на игрока ранее назывались испанские «Вильярреал» и «Валенсия».

Эдинсон Кавани на протяжении семи лет выступал во Франции за «Пари Сен-Жермен». Проведя 200 матчей в Лиге 1, уругваец записал себе в актив 138 забитых мячей и 30 голевых передач в составе парижан.