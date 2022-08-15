Эмерсон может сменить «Челси» на «Ниццу»

Защитник «Челси» Эмерсон может оказаться в «Ницце».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста. Отмечается, что руководство «Ниццы» уже вступило в переговоры с «Челси», сам Эмерсон готов сменить команду, потому что не видит перспектив в лондонском клубе.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи. Действующий трудовой договор Эмерсона с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.