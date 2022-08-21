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«Арсенал» попросил Пепе быстрее определиться с новым клубом

21 Августа 2022 • 09:26 Комментировать
Клермон
...
Ницца
Через 4 ч. 17 мин.
 

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в «Ницце», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны обсуждают возможную аренду игрока, поэтому руководство английского клуба попросило ивуарийца как можно быстрее определиться со своим новым местом работы.

Напомним, что Пепе перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Лилля» за 80 миллионов евро. Всего в составе «канониров» 27-летний ивуариец провёл 112 матчей, забив 27 голов и отдав 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Пепе, чей контракт с английским клубом рассчитан до лета 2024 года, в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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