«Ницца» сделала первое предложение по трансферу Пепе

«Ницца» сделала первое предложение лондонскому «Арсеналу» по трансферу нападающего Николя Пепе. По информации от журналиста Санти Ауны, французский клуб предложил «канонирам» аренду без права выкупа. В данный момент клубы пока не согласовали сделку.

Напомним, что Пепе является самым дорогим футболистом в истории лондонского «Арсенала». Летом 2019 года француз был приобретён из «Лилля» за рекордные для «канониров» 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе забил один гол и отдал две результативные передачи в Английской премьер-лиге. В кампании 2020/21 француз сумел забить в чемпионате 10 голов.