Артета высказался о ситуации с контрактом Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт ситуации с контрактом полузащитника Букайо Сака. Напомним, что действующее соглашение англичанина с «канонирами» истекает через два года.

«Я уверен, что клуб и окружение Букайо хотят продлить сотрудничество. Осталось просто подписать бумагу. Я хотел бы поскорее решить эту ситуацию, чтобы игроки не отвлекались по ходу сезона, но потребуется время», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Сака в прошлом сезоне Сака забил 11 голов и отдал 7 результативных передач в Английской премьер-лиге. Футболист выступает за «канониров» с сезона-2018/19.