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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Уайт тренируется так, словно играет в финале Лиги чемпионов»

 
17 Августа 2022 • 12:50 Комментировать
Борнмут
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Арсенал
7.80 4.60 1.40
20.08 19:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил своего подопечного Бена Уайта. Напомним, что англичанин пополнил ряды «канониров» прошлым летом из «Брайтона».

«Я начал следить за Уайтом ещё с того времени, когда он играл за «Лидс». Он сразу привлёк моё внимание. Он входит в ту категорию игроков, которые мне очень нравятся. Он смелый, талантливый и является настоящим бойцом. Уайт тренируется так, словно играет в финале Лиги чемпионов», – заявил Артета на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Уайт провёл 32 матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В октябре англичанину исполнится 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Бен Уайт
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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