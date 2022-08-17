Артета: «Уайт тренируется так, словно играет в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил своего подопечного Бена Уайта. Напомним, что англичанин пополнил ряды «канониров» прошлым летом из «Брайтона».

«Я начал следить за Уайтом ещё с того времени, когда он играл за «Лидс». Он сразу привлёк моё внимание. Он входит в ту категорию игроков, которые мне очень нравятся. Он смелый, талантливый и является настоящим бойцом. Уайт тренируется так, словно играет в финале Лиги чемпионов», – заявил Артета на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Уайт провёл 32 матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В октябре англичанину исполнится 25 лет.