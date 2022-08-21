Артета посвятил победу над «Борнмутом» умершему сотруднику клуба

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что посвящает победу над «Борнмутом» бывшему агроному клуба Стиву Брэддоку. Специалист ушел из жизни в возрасте 58 лет.

«Стив оставил здесь свое наследие», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что «канониры» разгромно одолели «Борнмут» со счетом 3:0. После трех сыгранных туров подопечные Микеля Артеты набрали девять баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на своем домашнем стадионе примет «Фулхэм». Поединок состоится в субботу, 27 августа.