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Быстрый дубль Эдегора помог «Арсеналу» растерзать «Борнмут»

 
20 Августа 2022 • 21:25 Комментировать (1)
Борнмут
0:3
Арсенал
окончен

«Арсенал» продолжает разрывать соперников на старте нового сезона. В гостях у «Борнмута» «канониры» играли первым номером и заслуженно победили со счётом 3:0. Уже в первые 10 минут Мартин Эдегор оформил дубль. Сначала норвежец сыграл на добивании, а затем отправил мяч в сетку с передачи Габриэля Жезуса. Точку поставил Вильям Салиба ударом метров с 15. А вот самый активный игрок лондонцев Габриэл Мартинелли так и не смог реализовал ни один из своих шансов.

«Арсенал» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место.

Протокол игры  
Борнмут0:3Арсенал
  5'Эдегор Мартин (0:1)
  11'Эдегор Мартин (0:2)
  54'Салиба Вильям (0:3)
Траверс МаркМефам КрисСенеси Маркос 46' (Энтони Джейдон ( 46') Келли ЛлойдХефферсон ЛермаСмит Адам  60'Тавернер МаркусПирсон Бен 46' (Кук Льюис ( 46') Земура Джордан  27'Мур КифферБиллинг Филип 65' (Кристи Райан ( 65')
Запасные: Стэйси ДжекЛоу ДжамалДембеле СирикиJames HillНето МурараХансен Эмилиано
Ремсдейл АаронУайт Бен 75' (Нкетиа Эдди ( 75') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрПарти ТомасДжака Гранит 88' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 88') Сака Букайо 88' (Тирни Киран ( 88') Эдегор Мартин 74' (Смит-Роу Эмил ( 74') Мартинелли Габриэл 75' (Томиясу Такэхиро ( 75') Жезус Габриэль  52'
Запасные: Виейра ФабиуЭльнени МохамедХолдинг РобТёрнер Мэтт
20 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Борнмут Мартин Эдегор
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Августа 2022 в 21:37
Совсем не плохо стартовал Артета с арсами , добротный футбол , понравился Жезус )) очень полезен , и очень хочет забить , и мог но погорячился и пробил на силу . Пора арсам возврщаться в ЛЧ
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окончен Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
окончен Фулхэм 3:2 Брентфорд 2.45 3.45 2.85
окончен Эвертон 1:1 Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
окончен Лестер 1:2 Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
окончен Кристал Пэлас 3:1 Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
окончен Борнмут 0:3 Арсенал 7.70 4.70 1.42
21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.30 3.40 3.10
21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 9.00 4.90 1.35
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