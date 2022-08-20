Быстрый дубль Эдегора помог «Арсеналу» растерзать «Борнмут»

«Арсенал» продолжает разрывать соперников на старте нового сезона. В гостях у «Борнмута» «канониры» играли первым номером и заслуженно победили со счётом 3:0. Уже в первые 10 минут Мартин Эдегор оформил дубль. Сначала норвежец сыграл на добивании, а затем отправил мяч в сетку с передачи Габриэля Жезуса. Точку поставил Вильям Салиба ударом метров с 15. А вот самый активный игрок лондонцев Габриэл Мартинелли так и не смог реализовал ни один из своих шансов.

«Арсенал» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место.