Быстрый дубль Эдегора помог «Арсеналу» растерзать «Борнмут»

«Арсенал» продолжает разрывать соперников на старте нового сезона. В гостях у «Борнмута» «канониры» играли первым номером и заслуженно победили со счётом 3:0. Уже в первые 10 минут Мартин Эдегор оформил дубль. Сначала норвежец сыграл на добивании, а затем отправил мяч в сетку с передачи Габриэля Жезуса. Точку поставил Вильям Салиба ударом метров с 15. А вот самый активный игрок лондонцев Габриэл Мартинелли так и не смог реализовал ни один из своих шансов.
«Арсенал» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место.
Протокол игры
|5'Эдегор Мартин (0:1)
|11'Эдегор Мартин (0:2)
|54'Салиба Вильям (0:3)
Траверс Марк•Мефам Крис•Сенеси Маркос46' (Энтони Джейдон (46') •Келли Ллойд•Хефферсон Лерма•Смит Адам• 60'Тавернер Маркус•Пирсон Бен46' (Кук Льюис (46') •Земура Джордан• 27'Мур Киффер•Биллинг Филип65' (Кристи Райан (65')
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен75' (Нкетиа Эдди (75') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Парти Томас•Джака Гранит88' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (88') •Сака Букайо88' (Тирни Киран (88') •Эдегор Мартин74' (Смит-Роу Эмил (74') •Мартинелли Габриэл75' (Томиясу Такэхиро (75') •Жезус Габриэль 52'
Запасные: Виейра Фабиу•Эльнени Мохамед•Холдинг Роб•Тёрнер Мэтт
20 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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