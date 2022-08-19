Клуб Серии А опередил «Бетис» и «Барселону» в борьбе за Бельерина

Правый защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может оказаться в Италии.

Как стало известно сегодня, «Удинезе» включился в борьбу за 27-летнего испанца, на которого претендуют «Бетис» и «Барселона». Согласно обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, теперь итальянский клуб и вовсе лидирует в споре за подписание Бельерина. Игрок покинет «Арсенал» этим летом, так как обе стороны не заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Канониры» подумывают о расторжении контракта с латералем.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость Эктора Бельерина составляет 20 млн евро.