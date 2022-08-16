Начо Монреаль официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Ранее испанец покинул «Реал Сосьедад» на правах свободного агента. За басков защитник выступал с 2019 года.

Свои лучшие годы Монреаль провёл в лондонском «Арсенале», в составе которого трижды становился обладателем Кубка Англии. Футболист присоединился к «канонирам» зимой 2013 года и тех пор провёл за команду 251 матч во всех турнирах.

В прошлом сезоне Монреаль одним голом и ассистом за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании. Клуб не стал продлевать контракт с защитником по окончанию кампании.